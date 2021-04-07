مفاجأة في الزفاف.. فتاة تكتشف أن حماتها هي والدتها

2021/04/07 | 18:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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في قصة شديدة الغرابة، تمكنت فتاة صينية من العثور على والدتها التي فقدتها منذ سنوات طويلة، ولكن في ظروف لم تكن تخطر ببالها على الإطلاق.

وبدأت فصول الرواية الغريبة في 31 مارس الماضي، عندما تحول حفل زفاف بمدينة سوجو بإقليم جيانغسو في الصين إلى حدث فريد من نوعه، بعدما اكتشفت والدة العريس أن زوجة ابنها هي في الحقيقة ابنتها البيولوجية المفقودة منذ فترة طويلة.

وأفادت تقارير إخبارية أن الأم تعرفت عى ابنتها بعد أن رأت وحمة غريبة على يدها تشبه التي كانت موجودة على يد ابنتها الغائبة، لتتقدم وتسألها "هل أنت ابنة بالتبني"، لتجبيب العروس بـ"نعم".

بيد أن المفاجأة أصابت والدي العروس، فهما لم يخبرا أحد قط بهذا الأمر، إذ كانا قد عثرا على طفلة ضائعة قبل نحو 20 عاما تسير في إحدى الطرقات، ليقعا في حبها على الفور ويقرران تربيتها مع أطفالهما.

وهنا لم تستطع الأم الحقيقة أن تتمالك نفسها لتغرق في سيل من الدموع وهي تعانق ابنتها التي أنجبتها من رحمها قبل أن تفقدها في غفلة من الزمن.

ولكن الخبر السار لم ينته هنا، فقد استمرت مراسم الزفاف لأن العريس هو أيضا ابن بالتنبي وبالتالي فإن عروسه ليست شقيقته.

وقد أذهلت الواقعة جميع الحضور الذين تمنوا للعروسين السعادة الدائمة مع أمهما المشتركة، فيما قالت الفتاة إنها لا تعرف ما الذي يسعدها أكثر..



أهو زواجها من حبيبها أم لقائها بوالدتها بعد طول غياب وشوق؟

N.A

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