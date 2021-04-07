42 مشروع استثماري في الديوانية بكلفة 2 مليار دولار.. ما أبرز أنواعها؟

2021/04/07 | 18:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اوضحت هيئة استثمار الديوانية، اليوم الأربعاء، حقيقة منعها استثمار ملعب الديوانية الاولمبي، كاشفة عن عدد المشاريع المحالة للاستثمار في المحافظة.

وقال مدير الهيئة، رزاق شبر إن “هيئته لم تمنع احالة ملعب الديوانية للاستثمار”، مؤكدا أن “اجراءات استثمار الملعب تخضع لسلطة هيئة استثمار الديوانية”.

وكشف شبر، عن “احالة 42 مشروعا استثماريا من قبل الهيئة خلال الفترة الماضية”، مبينا أن” المشاريع توزعت بين السكني والطبي والصناعي، الزراعي “.

وأكد مدير هيئة استثمار الديوانية، ان “كلفة المشاريع المحالة تجاوزت 2 مليار دولار “.

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