انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ- عاجل


انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ- عاجل
2021/04/07 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم- بغداد

المتحدث باسم وزارة الخارجيةد.

أحمد الصحَّاف: 

🔻انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ عبر تقنية الاتصال المرئي.

🔻وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره الأميركي انتوني بلينكن يفتتحان جلسة الحوار الستراتيجي العراقي-الأميركيّ.

وزير الخارجية فؤاد حسين يلقي كلمة وفد العراق ضمن الجولة الثالثة للحوار الستراتيجي  مع الولايات المتحدة الامريكية

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