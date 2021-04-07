انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ- عاجل

المتحدث باسم وزارة الخارجيةد.
أحمد الصحَّاف:
🔻انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ عبر تقنية الاتصال المرئي.
🔻وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره الأميركي انتوني بلينكن يفتتحان جلسة الحوار الستراتيجي العراقي-الأميركيّ.
وزير الخارجية فؤاد حسين يلقي كلمة وفد العراق ضمن الجولة الثالثة للحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية
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