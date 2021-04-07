2021/04/07 | 18:28 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/نينا / اعلنت وزارة الخارجية عن بدء الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي – الامريكي عبر تقنية الاتصال المرئي .وذكر بيان للوزارة ان , وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره الامريكي انتوني بلينكن افتتحا جلسة الحوار "./انتهى2
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية :بدء الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي – الامريكي عبر تقنية الاتصال المرئي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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