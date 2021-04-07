الخارجية :بدء الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي – الامريكي عبر تقنية الاتصال المرئي

2021/04/07 | 18:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا / اعلنت وزارة الخارجية عن بدء الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي – الامريكي عبر تقنية الاتصال المرئي .وذكر بيان للوزارة ان , وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره الامريكي انتوني بلينكن افتتحا جلسة الحوار "./انتهى2

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