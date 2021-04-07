انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي

2021/04/07 | 18:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحَّاف، انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجيّ العراقيّ-الأمريكيّ عبر تقنية الاتصال المرئي

وذكر الصحاف في بيان مقتضب تابعه PUKmedia ان "وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره الأميركي انتوني بلينكن يفتتحان جلسة الحوار الستراتيجي العراقي-الأمريكيّ".

وكانت وزارة الخارجية الامريكية اعلنت يوم 30 آذار المنصرم، من خلال حساب تابع لها عبر موقع تويتر، أن الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي العراقي - الأمريكي ستجري يوم 7 نيسان المقبل.

من جانبه أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، في بيان اليوم الأربعاء، أن "الحوار الاستراتيجي مع واشنطن في المرحلة الثالثة منه، وهو يحظى باهتمام الحكومة العراقية"، مضيفا "نتطلع من خلال الحوار إلى تعزيز العلاقات ذات الاهتمام المشترك على كافة الاصعدة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية".

كما اكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، استمرار الجهود الحثيثة لإدارة الرئيس الامريكي جو بايدن في تطوير واستمرار العلاقة مع العراق، والتأكيد على المشتركات التي تربط البلدين فيما بينهما.

وقال بلينكن في تغريدة على تويتر، إنه يتطلع إلى الحديث مع نظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، خلال أعمال الحوار الاستراتيجي، الذي سيسلط الضوء على التقدم المحرز في العلاقات بين البلدين، ومواصلة العمل في كل المجالات التي تمثل الشراكة الواسعة.

PUKmedia اعلام وزارة الخارجية

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