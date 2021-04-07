انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة

2021/04/07 | 18:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الخارجية، الأربعاء، انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي- الأميركي عبر تقنية الاتصال المرئي.

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وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (7 نيسان 2021)، إن "الوزير فؤاد حسين ونظيره الأميركي انتوني بلينكن يفتتحان جلسة الحوار الاستراتيجي العراقي-الأميركي".

وذكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مستهل كلمته أن "اجتماعنا اليوم يأتي تاكيدا على علاقة الشراكة بين العراق والولايات المتحدة".

وأضاف أن "الحكومة العراقية ماضية لإرساء دعائم الديمقراطية"، مبينا أن "العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم شهدت تطورا باتجاه حل المشاكل العالقة".

وأوضح أن "العراق يشهد انفتاحا في علاقاته ضمن محيطه العربي وجواره الإسلامي وعلى الصعيد الدولي".

فيما ذكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن "زيارة قداسة البابا فرنسيس الأخيرة إلى العراق تؤكّد أن العراق اليوم يُعد بوابة إقليميّة ودوليّة لإشاعة السلام".

يتبع...

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