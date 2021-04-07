بريطانيا تكشف عدد المتوفين بجلطات بعد أخذهم لقاح أسترازينيكا

2021/04/07 | 18:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات البريطانية، الأربعاء، وفاة 19 من أصل 79 شخصا تم الإبلاغ عن إصابتهم بجلطات بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا.

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