ائتلاف دولة القانون العراقي يطعن على موازنة 2021 أمام المحكمة الاتحادية

2021/04/07 | 18:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف عطوان العطواني، النائب عن ائتلاف دولة القانون العراقي، إنه تم تقديم طعن على موازنة 2021 إلى المحكمة الاتحادية.وأوضح عطوان العطواني، لوكالة أنباء العراق "واع"، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المخول لها استقبال …

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