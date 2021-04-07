2021/04/07 | 18:40 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

الأربعاء 7 أبريل 2021 | 06:26 مساءً

| عدد القراءات : 15

انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن

أعلنت وزارة الخارجية، الأربعاء، انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحَّاف، في بيان: "انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ عبر تقنية الاتصال المرئي".



وأضاف الصحاف، ان "وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره الأميركي انتوني بلينكن، افتتحا جلسة الحوار الستراتيجي العراقي – الأميركيّ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).