افتتاح معمل للإسمنت متوقفاً منذ 35 عاماً في الفلوجة

2021/04/07 | 18:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار افتتحَ وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز، الأربعاء، معمل إسمنت الفلوجة الأسود في محافظة الأنبار التابع إلى الشركة العامة للزجاج والحراريات. وبحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، فان “المعمل مستثمر من قِبل الشركة الغربية لِصناعة الأسمنت بعد ان كان مُتوقفاً منذُ عام 1986 حيث تم تأهيله وتحديثه وتطويره وفق أحدث التكنولوجيا العالمية …

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