2021/04/07 | 18:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الأمريكي: الشعب العراقي اختار العيش بحرية وكرامة ورفض الظلم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الأمريكي: الشعب العراقي اختار العيش بحرية وكرامة ورفض الظلم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).