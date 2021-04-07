العراق يؤكد حرصه على التعاون وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة

2021/04/07 | 19:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد العراق، الاربعاء، حرصه على التعاون وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة الاميركية، وذلك بعد انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن “اجتماعنا اليوم يأتي تاكيداً على علاقة الشراكة بين العراق والولايات المتحدة”، مشيراً الى أن “الحكومة العراقيّة كرّست لمبادئ الدستور من خلال منهاجها الحكومي”.

واعرب حسين عن أمله في “محادثاتنا اليوم التوصّل إلى تفاهمات واتفاقاتٍ مشتركة لجميع قطاعات التعاون”، مؤكداً “حرصَ العراق على التعاونِ وتعزيزِ الشراكةِ مع الولايات المتحدة الامريكية في جميع المجالات”.

واعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاربعاء، عن انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي.

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