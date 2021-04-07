الداخلية تعلن القبض على ١٤ متهما بجرائم متنوعة في البصرة

2021/04/07 | 19:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القاء القبض على ١٤ متهما بجرائم متنوعة في اماكن مختلفة من محافظة البصرة.وذكرت الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مديرية شرطة محافظة البصرة والمنشآت القت القبض على ١٤ متهما بجرائم مختلفة بينهم ٣ مطلوبين قضائيا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.

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