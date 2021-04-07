الصحة: الاقبال على مراكز لقاحات كورونا جيد

2021/04/07 | 19:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، قرب وصول وجبات جديدة من لقاحات استرازنيكا إلى العراق، لافتة إلى أن الإقبال على مراكز تلقي لقاحات كورونا جيد.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للوكالة الرسمية، أن اللقاحات المضادة لكورونا وزعت على جميع المحافظات ومن ضمنها اقليم كردستان وحسب النسب السكانية، لافتا الى أن الاقبال على تلقي […]

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