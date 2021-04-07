2021/04/07 | 19:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الملك الأردني: أوكلت مسار موضوع الأمير حمزة إلى عمي الأمير الحسن بن طلال » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 19:04

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