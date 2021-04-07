2021/04/07 | 19:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن وزير التربية علي الدليمي، الأربعاء، سعيَّ وزارته لتطوير التعليم باللغات الأخرى، وذلك خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى العراق بيتر فيلتن.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (7 نيسان 2021)، أنه "استقبل وزير التربية علي حميد الدليمي، القائم بأعمال السفارة الألماني لدى العراق بيتر فيلتن، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التربوية والاستفادة من التجربة الالمانية في مجال التعليم وتطويره، بحضور المستشار الثقافي للسفارة الألمانية هارال هيرمان".

وعرض الدليمي، خلال اللقاء وفق البيان، "تجربة العراق في التعليم (عن بعد)، وسرعة الاستجابة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، عبر منصات التلفزيون التربوي مدرستي فضلاً عن بناء خطة متكاملة لضمان استمرارية تعلم الطلبة، وسعي الوزارة لتطوير التعليم باللغات الأخرى حيث لدينا أكثر من 66 مدرسة حكومية، و70 مدرسة أهلية تُدرس المواد العلمية باللغة الإنكليزية".

وأكد الوزير، أن "ألمانيا تعد من الدول المتقدمة في مجال التعليم"، معرباً عن أمله "استمرار التعاون وخاصةً في برامج توظيف التكنولوجيا في التعليم للنهوض بالمستوى العلمي في البلاد".

وأضاف البيان، "من جهته أوضح بيتر فيلتن، أن بلاده تُشجع على التعليم الحضوري لما له من أهمية بالنسبة للطالب المتعلم وأننا نعمل على خلق حالة من التوافق ما بين التعليم الإلكتروني والحضوري للحفاظ على سلامة الطلبة في ظل الظروف التي عصفت بدول العالم بسبب كوفيد 19".

وتابع البيان، "وأشاد القائم بأعمال السفارة الألمانية بالمستوى المتطور من العلاقات الثنائية بين البلدين والتطلع الى تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات"، لافتاً إلى أن "الحكومة الألمانية مستعدة لدعم وزارة التربية في تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية".

وأعرب عن أمله وفق البيان، بأن "تكون للألمانية مدرسة في العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’التعليم عن بعد’ على طاولة لقاء وزير التربية والقائم بأعمال السفارة الألمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’التعليم عن بعد’ على طاولة لقاء وزير التربية والقائم بأعمال السفارة الألمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).