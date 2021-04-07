في أول رسالة بعد الأزمة.. الملك الأردني: الفتنة وئدت وحمزة برعايتي

2021/04/07 | 19:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، أن أخيه غير الشقيق، الأمير حمزة، بات تحت "رعايته"، مشيرا، في الإطار نفسه، إلى أن "الفتنة وئدت"، وذلك في أول رسالة إلى الأردنيين، منذ الأزمة التي تشهدها المملكة منذ السبت الماضي.

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