العراق يحافظ على مركزه باحتياطي الذهب في المرتبة الـ38 عالميًا.. 8.9% من الذهب العالمي لدى العراق

2021/04/07 | 19:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حافظ العراق على مرتبته الـ38 من بين أكبر احتياطات العالم من المعدن الاصفر بحسب تقرير حديث للمجلس العالمي للذهب.

ووفقًا لأحدث جدول للمجلس فإن حيازة البنوك المركزية للدول الـ 100 المدرجة في الجدول بلغت 35.218 الف طن.

وجاء العراق في مرتبته المعتاجة الـ38 بأكبر احتياطيات العالم من المعدن الأصفر النفيس، والخامس عربيا بواقع 96.3 طنا وهو يمثل 8.9 % من باقي الاحتياطيات الاخرى”.

واضاف ان الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تحتل المرتبة الأولى في أكبر احتياطي للذهب وبمقدار 8.133 الف طن، تليها المانيا وبمقدار 3.362 الف طن، فيما تذيلت القائمة اليمن بمقدار 1.6 طن تسبقها هايتي بمقدار 1.8 طن”.

واشار الى ان “أبرز المشترين للذهب خلال هذا الشهر هما الهند وبمقدار 11.2 طنا واوزبكستان وبمقدار 7.2 طنا، وكازخستان 1.6 طنا وكولومبيا 0.5 طنا، فيما كان أبرز البائعين تركيا وبمقدار 11.7 طنا “.

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