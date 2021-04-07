الكشف عن نسبة الفائدة على قروض الـ50 مليون لتأهيل الدور

2021/04/07 | 19:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، نسبة فائدة قرضي الـ٥٠ مليون دينار والـ30 مليون دينار التي يمنحها لترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين والمواطنين.

وقال المصرف في بيان تلقته “الاقتصاد نيوز”، إن فائدة هذه القروض “تصل الى ٥ بالمئة”.

ودعا في بيان “المواطنين والموظفين الى زيارة فروع المصرف للاطلاع على التعليمات التي تم وضعها بخصوص قروض تاهيل وترميم الدور السكنية”.

كما وجه المصرف فروعه في بغداد والمحافظات بتسهيل وتبسيط اجراءات الحصول على تلك القروض.

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