نائب: 3 كتل برلمانية أقصت المحاضرين المجانيين من قانون الموازنة لأسباب سياسية

2021/04/07 | 19:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف النائب المستقل اسعد المرشدي، يوم الأربعاء، عن كواليس رفع فقرة التعاقد مع المحاضرين المجانيين في قانون موازنة 2021 من قبل مجلس النواب العراقي.

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