وزير التربية نسعى لتطوير التعليم باللغات الأخرى

2021/04/07 | 19:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن وزير التربية علي الدليمي، الأربعاء، سعيَّ وزارته لتطوير التعليم باللغات الأخرى، وذلك خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى العراق بيتر فيلتن. وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “استقبل وزير التربية علي حميد الدليمي، القائم بأعمال السفارة الألماني لدى العراق بيتر فيلتن، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين …

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