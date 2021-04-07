الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا والدعوة لسحب قواتها

2021/04/07 | 19:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما الذي ستحققه الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا؟

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