2021/04/07 | 19:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/القت القوات الامنية القبض على أربعة من عناصر داعش في منطقة اليرموك بايمن الموصل "وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ " ان القوات الامنية القت القبض على الدواعش خلال معلومات استخبارتية افادت بتواجدهم في مجمع سكني داخل منطقة اليرموك "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على أربعة من عناصر داعش ايمن الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على أربعة من عناصر داعش ايمن الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).