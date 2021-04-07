2021/04/07 | 19:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دار الثقافة والنشر الكوردية تؤبن المفكر والمؤرخ الكوردي كمال مظهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/07 | 19:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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