الأولمبية الأمريكية تعارض مقاطعة الألعاب الأولمبية في بكين

2021/04/07 | 19:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أعلنت اللجنة الأولمبية الأمريكية معارضتها مقاطعة الألعاب الأولمبية المزمع إجراؤها في بكين، مشيرة إلى أنه لا يتوجب جعل الرياضيين أداة في أيدي السياسيين.وقالت رئيسة اللجنة سوزان ليونز، اليوم الأربعاء، "إن اللجنة تعارض المقاطعة لأنها لن تؤثر على حل المشاكل العالمية"، مبينة أن "لدى الولايات المتحدة أدوات كافية لمناقشة حقوق الإنسان مع الصين، ولا نعتقد أن الرياضيين يجب أن يكونوا أداة في هذا الوضع". وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن "واشنطن مستعدة للتباحث مع الحلفاء بشأن فكرة مقاطعة أولمبياد بكين الشتوية في عام 2022"، مشيرا إلى "انتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية والإبادة الجماعية للأويغور، وهو ما تنفيه بكين".

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