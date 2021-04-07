بدء الجولة الثالثة من

2021/04/07 | 19:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير خارجية العراق والولايات المتحدة، الأربعاء، جلسة "الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي" في جولته الثالثة عبر تقنية الاتصال المرئي بين الجانبين.

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