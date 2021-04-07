2021/04/07 | 19:43 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي في الفتح: الحوار الاستراتيجي مضيعة للوقت ليس الا!

أكد القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، اليوم الأربعاء، ان الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن مضيعة للوقت ليس الا، فيما بين سبب ذلك.

وقال السعدي، لـ"عين العراق نيوز"، ان "الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن مضيعة للوقت ليس الا، كون ليس هناك جدية امريكية او حتى من قبل حكومة مصطفى الكاظمي لاخراج القوات الامريكية، بل يراد من هذا الحوار وجود شرعية لهذا التواجد".

وشدد ان "البرلمان العراقي، مطالب بان يكون موقف شديد تجاه تسويف ومماطلة حكومة مصطفى الكاظمي، قرار البرلمان القاضي باخراج كل القوات الاجنبية من كافة الاراضي العراقية، فهذا القرار حتى الآن لم يرى النور رغم انه ملزم التطبيق".

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