وفاة مسؤول عراقي سابق بفيروس كورونا (صورة)

2021/04/07 | 19:53 - المصدر: NRT عربية

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توفي مدير عام محطة الناصرية الحرارية السابق فيصل عبد العالي مساء اليوم الاربعاء، اثر اصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر في المحطة لـ NRT عربية، ان المدير السابق لمحطة الناصرية الحرارية فيصل عبد العالي توفي مساء اليوم الأربعاء متاثرا باصابته بفيروس كورونا في مستشفى الناصرية

واضاف المصدر ان عبد العالي اصيب بفيروس كورونا ونقل الى المشفى الخاص بكورونا في الناصرية ووضع تحت العناية المركزية لكنه توفي مساء اليوم الاربعاء بعد تدهور حالة الصحية

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