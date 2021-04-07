ذي قار: العثور على جثة شاب بعد اختفائه لعدة ايام

2021/04/07 | 19:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عثرت الأجهزة الأمنية في ذي قار، الاربعاء، على جثة شاب تطفو على نهر الفرات قرب جسر المشاة وسط قضاء سوق الشيوخ.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية، (7 نيسان 2021)، ان "الأجهزة الأمنية في قضاء سوق الشيوخ على جثة شاب تطفو على نهر الفرات قرب جسر المشاة وسط القضاء بعد 3 ايام من فقدانه".

واضاف، ان "الجثة تعود لشاب فقد في 4 نيسان الجاري وهو طالب في كلية الصيدلة"، مشيرا الى انه "تم نقل الجثة الى دائرة مستشفى الحسين التعليمي (الطب العدلي) في المحافظة للكشف عن سبب الوفاة".

واوضح ان "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، دون الكشف عن اية تفاصيل أخرى حول الحادث".

N.A

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