اجتماع رئيس اقليم كوردستان مع الاطراف السياسية الخميس

2021/04/07 | 20:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد اجتماع موسع غدا الخميس 8/4/2021 في مبنى رئاسة اقليم كوردستان لرئيس الاقليم مع قسم من الاطراف السياسية الكوردستانية.

ويعقد الاجتماع الساعة 11 صباحا، بمشاركة خمسة اطراف سياسية مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

ومن المقرر ان يبحث الاجتماع الأوضاع السياسية في إقليم كوردستان والعلاقة مع بغداد.

PUKmedia

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