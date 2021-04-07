هزة أرضية تضرب مدينة مصرية

2021/04/07 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل في مصر، اليوم الأربعاء، هزة أرضية على بعد 192 كم شمال شرق مدينة مرسى مطروح.

وبلغت قوة الهزة 4.3 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها على عمق 105 كيلومترات، حيث أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة، حتى الآن.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها، وأصبح من المستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده، مهما كانت قوته.

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