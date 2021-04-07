2021/04/07 | 20:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الخارجية فؤاد حسين: أكدنا على تطوير علاقتنا مع واشنطن في جميع المجالات » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 20:07

واع/

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