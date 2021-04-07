2021/04/07 | 20:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الرقمي توضح بشأن تسريب بيانات مستخدمي فيسبوك بالعراق ودول اخرى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الرقمي توضح بشأن تسريب بيانات مستخدمي فيسبوك بالعراق ودول اخرى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الرقمي توضح بشأن تسريب بيانات مستخدمي فيسبوك بالعراق ودول اخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).