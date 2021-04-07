حول انتصار الثورة السورية - محيي الدين محروس

2021/04/07 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس تزامنت مع الذكرى العاشرة لانطلاقة الثورة السورية التحليلات حول الأخطاء التي وقعت فيها، وذهب بعضهم لاعتبار أن الثورة قد فشلت ..!! ويدخل في تحليل أسباب الفشل …وبعضهم يضع رؤيته للثورة القادمة!نقطة الانطلاق حتى يتم الحكم على الثورة هل نجحت أم فشلت، هو التوافق على مفهوم الثورة.——————————————————————————هناك تعريفات عديدة للثورة، ولكنها تشترك كلها بأنها: حراك جماهيري سياسي واسع، يهد ......





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