الاستثمار النيابية: موازنة البلاد اقتراضية وما زلنا نسدد ديون الحرب ضد داعش

2021/04/07 | 20:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاربعاء، أن موازنة البلاد موازنة اقتراض، فيما اشارت إلى أن العراق ما يزال يسدد ديون قروض الحرب ضد داعش الإرهابي.وقالت عضو اللجنة، ندى شاكر جودت، […]

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