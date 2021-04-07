الزوراء يودع دوري أبطال آسيا مبكراً

2021/04/07 | 20:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ودع فريق الزوراء دوري أبطال آسيا مبكراً بعد خسارته أمام الوحدة الاماراتي 1-2 اليوم الأربعاء، على ملعب آل نهيان بأبو ظبي، ضمن ملحق البطولة الآسيوية.وتأهل الوحدة إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.وصعد الوحدة، للتنافس ضمن المجموعة الخامسة، والتي تضم بيرسبوليس الإيراني والريان القطري وجوا الهندي، الذي يستضيف مباريات المجموعة من 14 إلى 30 أبريل/نيسان الجاري.ومال أداء الفريقين إلى الحذر، ولم يشهد الشوط الأول، الكثير من الفرص الخطيرة، باستثناء فرصة إسماعيل مطر قائد الوحدة، والتي أنقذها حارس الخصم في الدقيقة 27.ومع انطلاق الشوط الثاني، وضع علاء عبد الزهرة، الزوراء في المقدمة، بهدف من رأسية جميلة، تعامل […]

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