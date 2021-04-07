2021/04/07 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني علق وزير الخارجية الاميركي، انتوني بلنكن، الأربعاء، بشأن انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن.وقال بلنكن، في تغريدة له على منصة “تويتر”، اطلع عليها “المركز الخبري الوطني”: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية الأميركي يعلق بشأن الجولة الجديدة للحوار الستراتيجي المركز الخبري الوطني.

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