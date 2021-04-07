وزير الخارجية الأميركي يغرد بعد الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة

2021/04/07 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغريدة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

تشرفت بالتحدث مع وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين في أول حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق كوزير للخارجيةأنا متفائل بشأن الطريق إلى الأمام بعد مراجعة التقدم الذي أحرزناه في كل مجال من مجالات شراكتنا الواسعة والاستراتيجية

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