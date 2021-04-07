الزوراء يودع أبطال آسيا بالخسارة من الوحدة الاماراتي

2021/04/07 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

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ودع فريق الزوراء بكرة القدم اليوم الاربعاء ( 7 نيسان 2021)،منافسات ابطال آسيا بالخسارة من الوحدة الاماراتي 1 – 2، في لقاء جرى ملعب آل نهيان الدولي في الملحق الآسيوي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، " بداية الشوط الاول وحتى الدقيقة 10 منه كانت هناك افضلية واضحة للزوراء في الحيازة مع ضغط على حامل الكرة من قبل لاعبي الوحدة ومنع هجوم الزوراء من الوصول الى المرمى، بعد الدقيقة 10 اصبح اللقاء متوازنا بين الطرفين في الضغط وتهديد المرمى، مع انخفاض المستوى الفني للمباراة، وكان اول تهديد فعلي على مرمى الزوراء عند الدقيقة ٢٧ عندما تبادل عمر خريبين واسماعيل مطر الكرة انتهت عند الاخير سدد كرته وهو بمواجهة المرمى تصدى لها حارس الزوراء جلال حسن، والغى حكم اللقاء البحريني هدفا للزوراء بداعي التسلل بعد وقوع مهند عبد الرحيم بالمصيدة قبل مواجهة الحارس الاماراتي محمد الشامسي في الدقيقة 35، واستمر الشوط الاول بتبادل الفريقين الفرص حتى نهايته بالتعادل السلبي".

واضاف،" ومع بداية الشوط الثاني كان للزوراء موعدا في الثواني الاولى منه بهدف السبق جاء بكرة مرفوعة من حسين علي في جزاء الفريق الاماراتي سددها علاء عبد الزهرة بالرأس هز بها الشباك الاماراتية وهدف اللقاء الاول، وكاد ضرغام اسماعيل ان يضاعف النتيجة للزوراء في الدقيقة ٥٣ بعد تسديدة من ركلة ثابتة قريبة من خط الجزاء سددها ضرغام وأنقذها الحارس الاماراتي محمد الشامسي في اللحظة الاخيرة، لكن لاعب الوحدة عمر خريبين تسلل من خلف مدافعي الزوراء عند الدقيقة 62 وتواجه مع الحارس جلال حسن وارسل تسديدته الى الشباك العراقية وهدف التعادل، وتمكن الفريق الاماراتي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 77 بواسطة خليل حمادي، وحاول الزوراء البحث عن التعادل الا ان ضغطه واجه دفاع اماراتي حتى النهاية وفوز الوحدة 2 – 1".

وبفوز الوحدة الاماراتي انضم الفريق الى فرق المجموعة الخامسة بدوري ابطال آسيا التي يضيفها فريق جوا الهندي، إضافة للريان القطري وبرسيبوليس الايراني.

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