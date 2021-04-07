الزوراء يودع البطولة الآسيوية بخسارته أمام الوحدة الإماراتي/ موسع

2021/04/07 | 21:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / غادر فريق الزوراء البطولة الأسيوية من الباب الضيق بخسارته مباراة الملحق الأسيوي أمام الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد والتي أقيمت مساء اليوم في استاد زايد أل نهيان .رغم أن المباراة حقق بداية جيدة وبدأ المباراة بتنظيم جيد وكان الطرف الأفضل في الشوط الأول تنظيميا ولم يضرب دفاعه إلا في تمريرة عمر خريبين التي وصلت اللاعب اسماعيل مطر وانقذها الحارس جلال حسن بينما أضاع فريق الزوراء كرة خطرة بعد تمريرة لعلاء عبد الزهرة لم يحسن في ترويضها ومرر مهدي كريم تمريرة جميلة لضرغام مررها عرضية لم تجد من يكملها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.في الشوط الثاني حقق الزوراء بداية جيدة وتمكن علاء عبد الزهرة من استثمار تمريرة عرضية من حسين علي ليكملها برأسه داخل الشباك في الدقيقة 46 لكن فريق الزوراء لم يحافظ على تقدمه.وتمكن خريبين من تعديل النتيجة بتمريرة من فارس بعمق دفاع الزوراء ليسجل منها التعادل.وعاد خليل إبراهيم ليسجل هدف الوحدة الثاني من تسديدة قوية دخلت الشباك في الدقيقة 78 ليتقدم الوحدة وسط عجز الزوراء بالوصول إلى شباك الوحدة ليخرج من الملحق الأسيوي بينما تأهل الوحدة لخوض منافسات المجموعة الخامسة إلى جانب أندية بيرسبولس والريان وغوا الهندي./انتهى

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