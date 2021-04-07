الإعلام الرقمي يصدر بياناً بشأن تسريب بيانات فيسبوك

2021/04/07 | 21:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات أصدر مركز الإعلام الرقمي، الاربعاء، بياناً بشأن تسريب بيانات مستخدمي فيسبوك، مؤكداً أن البيانات المسربة كانت تشمل على الاغلب ارقام الهواتف.وقال المركز في البيان الذي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “التسريب يعود في أصله الى عام 2019، وقد كانت البيانات معروضة للبيع في احد مواقع الدارك ويب مقابل مبلغ قدره …

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