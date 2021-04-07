كتيبة النوارس تودع دوري ابطال اسيا

2021/04/07 | 21:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أخفق فريق الزوراء في خطف بطاقة التأهل الى مجموعات دوري أبطال آسيا بخسارته أمام مضيفه الوحدة الاماراتي بهدفين لهدف.

واقيمت المباراة على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في الملحق المؤهل للبطولة.

وبادر الزوراء بالتسجيل في الدقيقة الاولى من الشوط الثاني عن طريق علاء عبد الزهرة من كرة رأسية رائعة،لكن ردة فعل الوحدة كانت قوية، حيث تمكن من تسجيل هدفين عن طريق عمر خريبين في الدقيقة 62 وخليل الحمادي في الدقيقة 78.

وسيلعب الوحدة في المجموعة التي تضم اندية بيرسبوليس الايراني والريان القطري وغوا الهندي.

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