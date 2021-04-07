أول تعليق لبلينكن بعد الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق

2021/04/07 | 21:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن تفاؤله بشأن مستقبل الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، الذي انطلقت جولته الثالثة الأربعاء.

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