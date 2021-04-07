نص البيان المشترك للجولة الثالثة من الحوار الستراتيجي

2021/04/07 | 21:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اتفقت الحكومتان العراقية والأميركية، الأربعاء، على تحول مهمة قوات التحالف الدولي في العراق إلى تدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها “على نحو يسمح بإعادة نشر المتبقي” خارج البلاد، فيما جددت واشنطن تأكيدها على “احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه”.وفيما يلي نص البيان المشترك لوزارتي خارجية البلدين، نشرتاه عقب انتهاء الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي […]

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