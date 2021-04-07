لتعزيز حقوق الأطفال في نينوى وحمايتهم من الاستغلال والاتجار، إنطلاق ورشة تدريبية حول تحديد الأمن وإحالة حالات حماية الطفل

2021/04/07 | 21:29 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – إعلام جمعية التحرير للتنمية في الوقت الذي كثرت ظاهرة عمالة الأطفال في محافظة نينوى والتسول وأستغلال الاطفال والاتجار بهم وتسرّب الأطفال من المدرسة والأوضاع المأساوية التي يعيشها الأطفال من النازحين والعائدين إلى محافظة نينوى، أقامت جمعية التحرير للتنمية ضمن مشروعها “معالجة أسوأ أشكال عمل الأطفال بين النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة المستضعفة في …

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