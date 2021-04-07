واشنطن توافق على سحب قواتها من العراق

2021/04/07 | 21:30 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي التي انطلقت اليوم الأربعاء افتراضياً، وافقت واشنطن على سحب قواتها القتالية المتبقية في العراق.وجددت في بيان مشترك، تأكيدها على احترام سيادة

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