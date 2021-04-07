رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه في رمضان

2021/04/07 | 21:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كشف الفنان المصري رامز جلال عن اسم برنامج المقالب الذي سيقوم بتقديمه في شهر رمضان المقبل.

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