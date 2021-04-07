2021/04/07 | 21:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف للوحدة السعودي بمرمى الجوية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدف للوحدة السعودي بمرمى الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).