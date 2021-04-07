بتغريده.. قيس الخزعلي : الحاجة للقوات الاجنبية..استهانة بالمؤسسات العسكرية والامنية

2021/04/07 | 21:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي ان : الكلام بان العراق بحاجة إلى قوات أجنبية هو استهانة بالمؤسسات العسكرية والأمنية.وقال الخزعلي في تغريدة ان : العراق بمقاتليه استطاع ان ينتصر على المشروع الداعشي ومن يقف خلفه.واضاف الخزعلي: الان وباعتراف الجميع فان الجيش العراقي أصبح أكثر قوة من قبل ومع النقاش أن العراق بحاجة إلى طيران التحالف فان ما موجود حاليا ضربات جوية محدودة و معالجة إشكال الضربات الجوية الأجنبية ليس بالاتكال عليها وإنما بإكمال القدرات العراقية.وطالب بالإسراع في اصلاح وإدامة طائرات اف 16 العراقية والاعتماد على طيران الجيش العراقي البطل.وتابع الخزعلي: الأنظار تتجه صوب القادة العسكريين ضمن الوفد المفاوض بان يكونوا على قدر عال من المسؤولية .ودعا إلى عدم السماح بتمرير الأعذار الواهية التي تحاول الإدارة الأمريكية تمريرها والتي تسعى لإيجاد مسوغات لاستمرار وجود قواتها العسكرية المحتلة وأي عراقي شريف وغيور لن يسمح باستمرار تواجد القواعد العسكرية الأمريكيةواوضح ان: تواجد قواعد وقوات قتالية أمريكية ومع سيطرة تامة على الأجواء العراقية يعد احتلالا واضحا وتواجد قواعد عين الأسد والحرير الجوية يعد انتهاكا صارخا للسيادة وهو امر مرفوض ولا يمكن القبول به./انتهى3

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