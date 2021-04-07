بالتفاصيل.. العمليات المشتركة تعلن نتائج تحقيقات احداث تظاهرات الناصرية

2021/04/07 | 21:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، تفاصيل التحقيقات بسقوط ضحايا بتظاهرات محافطة ذي قار الأخيرة.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إنه “بعد الأحداث الأخيرة في محافظة ذي […]

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العمليات المشتركة تعلن نتائج تحقيقات احداث تظاهرات الناصرية المركز الخبري الوطني.

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